Пока Кацурин возился на кухне: Дорофеева щегольнула стройными ногами в мини-шортах

Надя Дорофеева игриво похвасталась своей сногсшибательной фигурой.

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Дорофеева щегольнула стройными ногами в мини-шортах / скриншот

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников свежей порцией своих красивых фотографий.

На своей страничке в Instagram исполнительница разместила серию снимков, сделанных у нее дома.

На фото Надя изображена на диване в наряде от известного спортивного бренда.

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На фото также присутствовал бойфренд Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин. Пока Надя игриво позировала на камеру, он занимался своими делами на кухне.

"Миша на кухне, тем временем как у Нади фотосъемка", "И Миша сзади", "Меня ослепило от твоей красоты", - писали поклонники Дорофеевой в комментариях под публикацией.

Дорофеева с Кацуриным / скриншот

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева, во время своего финального концерта в Луцке, неожиданно вызвала на сцену своего бойфренда-ресторатора - Михаила Кацурина, который находился на концерте певицы.

Несмотря на то, что тот прятался за головами зрителей, Наде все-таки удалось вытащить его на сцену, чтобы поцеловать и исполнить совместную песню "Чтобы не было".

Ранее Дорофеева выложила фото, которые очень порадовали ее поклонников.

На фото певица показала свои любимые луки, характерные для ее стиля. В частности, Дорофеева выложила фото в мини юбке. На другом фото Дорофеева показала свою стройную фигуру в полупрозрачном платье, которое подчеркнуло фигуру певицы.

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