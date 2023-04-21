Кацурин трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения и подарил дорогой подарок

Украинский ресторатор Миша Кацурин трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, певицу Надю Дорофееву.
Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Instagram. "Цветочек родился", - написал Кацурин, сопроводив фото Дорофеевой, которая нежится в кровати. Кацурин также засветил букетик, который утром презентовал своей возлюбленной.
Позже на своей странице в Instagram, Дорофеева поделилась фото подарков. Ими оказались фирменные бордовые коробки известного ювелирного бренда.
Напомним, ранее певица Надя Дорофеева, во время своего финального концерта в Луцке, неожиданно вызвала на сцену своего бойфренда-ресторатора - Михаила Кацурина, который находился на концерте певицы.
Несмотря на то, что тот прятался за головами зрителей, Наде все-таки удалось вытащить его на сцену, чтобы поцеловать и исполнить совместную песню "Чтобы не было".
Ранее Дорофеева выложила фото, которые очень порадовали ее поклонников.
На фото певица показала свои любимые луки, характерные для ее стиля. В частности, Дорофеева выложила фото в мини юбке. На другом фото Дорофеева показала свою стройную фигуру в полупрозрачном платье, которое подчеркнуло фигуру певицы.
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