Кацурин трогательно поздравил Дорофееву с днем рождения и подарил дорогой подарок

Пара Кацурин-Дорофеева явно наслаждается своими романтическими отношениями.

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Миша Кацурин, Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский ресторатор Миша Кацурин трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную, певицу Надю Дорофееву.

Соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Instagram. "Цветочек родился", - написал Кацурин, сопроводив фото Дорофеевой, которая нежится в кровати. Кацурин также засветил букетик, который утром презентовал своей возлюбленной.

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Надя Дорофеева - именинница / Instagram

Позже на своей странице в Instagram, Дорофеева поделилась фото подарков. Ими оказались фирменные бордовые коробки известного ювелирного бренда.

Кацурин поздравил Дорофееву. Instagram

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева, во время своего финального концерта в Луцке, неожиданно вызвала на сцену своего бойфренда-ресторатора - Михаила Кацурина, который находился на концерте певицы.

Несмотря на то, что тот прятался за головами зрителей, Наде все-таки удалось вытащить его на сцену, чтобы поцеловать и исполнить совместную песню "Чтобы не было".

Ранее Дорофеева выложила фото, которые очень порадовали ее поклонников.

На фото певица показала свои любимые луки, характерные для ее стиля. В частности, Дорофеева выложила фото в мини юбке. На другом фото Дорофеева показала свою стройную фигуру в полупрозрачном платье, которое подчеркнуло фигуру певицы.

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