Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

Лилия Подкопаева уже давно не общалась с Яной Клочковой.

Яна Клочкова ведет затворнический способ жизни / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Яна Клочкова

Лилия Подкопаева рассказала о Яне Клочковой

Когда они общались в последний раз

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она связь с пловчихой Яной Клочковой, которая живет в оккупированном Крыму и молчит о войне в Украине.

В интервью Маричке Падалко отметила, что последний раз общалась с молчуньей еще до полномасштабной войны.

Тогда Подкопаева поздравила Клочкову с днем рождения и отметила, что она исчезла из ее друзей в соцсетях.

"Я написала ей поздравление с днем рождения и сказала: "Почему-то ты исчезла у меня из друзей на Facebook". Она меня снова добавила, но на этом все. Это было до войны. Мне кажется, лет пять назад. Я не хочу обсуждать. Хочу, чтобы украинцы были с Украиной. Но мы не можем влезть в головы и что-то переключить", – рассказала спортсменка.

Яна Клочкова / фото: facebook.com, Яна Клочкова

Куда пропала Яна Клочкова

Четырехразовая олимпийская чемпионка по плаванию всегда была проукраинской, также она основала детские соревнования по горным лыжам "Кубок Яны Клочковой" в Буковеле и Всеукраинский турнир по плаванию "Золотая рыбка" в Харькове. Но после 24 февраля 2022 года молчит о войне и переехала с сыном жить в незаконно оккупированный Россией Крым.

Лилия Подкопаева / инфографика: Главред

О персоне: Лилия Подкопаева Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

