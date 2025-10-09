Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

Вы узнаете:
- Лилия Подкопаева рассказала о Яне Клочковой
- Когда они общались в последний раз
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она связь с пловчихой Яной Клочковой, которая живет в оккупированном Крыму и молчит о войне в Украине.
В интервью Маричке Падалко отметила, что последний раз общалась с молчуньей еще до полномасштабной войны.
Тогда Подкопаева поздравила Клочкову с днем рождения и отметила, что она исчезла из ее друзей в соцсетях.
"Я написала ей поздравление с днем рождения и сказала: "Почему-то ты исчезла у меня из друзей на Facebook". Она меня снова добавила, но на этом все. Это было до войны. Мне кажется, лет пять назад. Я не хочу обсуждать. Хочу, чтобы украинцы были с Украиной. Но мы не можем влезть в головы и что-то переключить", – рассказала спортсменка.
Куда пропала Яна Клочкова
Четырехразовая олимпийская чемпионка по плаванию всегда была проукраинской, также она основала детские соревнования по горным лыжам "Кубок Яны Клочковой" в Буковеле и Всеукраинский турнир по плаванию "Золотая рыбка" в Харькове. Но после 24 февраля 2022 года молчит о войне и переехала с сыном жить в незаконно оккупированный Россией Крым.
Смотрите видео интервью Лилии Подкопаевой:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, Петр Гончар рассказал, какой была семейная жизнь с Ниной Матвиенко. Гончар отметил, что с одной стороны любил, а с другой не любил искренность Нины Митрофановны. В частности, из-за того, что она публично рассказала о его изменах.
А также основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.
Вас может заинтересовать:
- "Это самое страшное": Ольга Сумская сделала заявление о провальном браке
- Отказалась от всего прежнего: как сейчас выглядит непубличная Мария Яремчук
- "Это под Москвой": Настя Каменских попала в новый скандал
О персоне: Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред