Подруга Киркорова намекнула на то, что певец традиционной ориентации.

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Филипп Киркоров пытается хранить в тайге личную жизнь/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Давняя подруга певца-путиниста, Филиппа Киркорова, который то и дело шокирует своих сограждан нелепыми костюмами и смешными пластическими операциями, приоткрыла тайну личной жизни артиста.

По словам диджея Кати Гусевой, вторая половина Киркорова на несколько лет моложе него. Видим, из-за этого певец перешивает себя снова и снова.

"Его сердце занято. Мы не знакомы, но я догадываюсь. Но не имею права раскрывать эту тайну", — поделилась Гусева с пропагандистским 5-tv.ru.

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Она также добавляет, что вблизи Киркоров выглядит отлично. "Я одна из первых его увидела, потому что приехала открывать его шоу в Петербурге. Прошло небольшое количество времени после операции, и выглядел он роскошно! Но садиться было больно. У него роскошный пресс, ягодицы и очень свежее молодое лицо. Многие могут позавидовать!" — поделилась подруга путиниста.

Между тем, в сети уже довольно долго гуляют упрямые слухи о том, что "избранница" Киркорова - это эскортник из Донецка, который перебрался в террористическую Россию и резко стал "молодым дизайнером".

Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.

Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

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