Подросток защекотал Кейт Мидлтон: момент попал на видео

Кейт Мидлтон попала в забавную ситуацию, но достойно отреагировала на нее.

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Кейт Мидлтон в финале Евровидения / Коллаж: Главред, фото Instagram

Принцесса Уэльсская Кейт Мидлтон попала в забавную ситуацию.

По информации Sky News в социальной сети Х (бывший Twitter), во время ее визита в спортивный центр на день инклюзивного регби ее пощекотал смелый подросток.

Мальчик подошел со спины к знаменистости и двумя руками пощекотал ее. Вначале принцесса резко повернулась и выглядела сбитой с толку. Но потом взяла себя в руки и стала добродушно улыбаться мальчику. Позже она также стала что-то говорить ему, пока тот улыбался и от стеснения прятал глаза.

видео дня

Watch the moment a cheeky boy tickles the Princess of Wales during her visit to a sports centre for a rugby inclusivity day.



She was in Hull today to join some of England’s World Cup-winning wheelchair rugby league squad.



Read more: https://t.co/8xyWy2cBPYpic.twitter.com/qEb9YlC1EM — Sky News (@SkyNews) October 5, 2023

Пользователи соцсети в который раз отметили способоность представительницы королевского двора держать свои эмоции под контролем.

Ранее Кейт Миддлтон эмоционально высказалась про принцессу Диану и ее кольцо - до этого принцесса Уэльская всегда была крайне сдержанной во всем, что касалось ее свекрови.

Также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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