Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

Юлия Верба поделилась тяжелым моментом из жизни дочери.

https://stars.glavred.info/podozrenie-na-meningit-4-mesyachnaya-doch-skandalnoy-verby-ugodila-v-bolnicu-10637918.html Ссылка скопирована

Дочь Вербы попала в больницу / Коллаж Главред, фото Instagram/ verbaaa

Вы узнаете:

Что случилось с дочкой Вербы

На какую болезнь было подозрение

4-месячная малышка Роза, дочь скандальной украинской блогерши Юлии Вербы, которая хвасталась дорогущим мерседесом и оскандалилась передачей старых авто на ЗСУ, попала в больницу.

На своей странице в Instagram, Верба опубликовала фото термометра с высокой температурой и сообщила, что в больнице у дочери было подозрение на менингит, которое не подтвердилось.

видео дня

У Юлии Вербы серьезно заболела дочь / Фото Instagram/ verbaaa

"Я больше не хочу детей, потому что мое сердце просто не выдержит. Когда в соседней комнате делают пункцию твоему ребенку, она так сильно кричит. А ты ничем не поможешь", - пожаловалась блогерша.

У Юлии Вербы серьезно заболела дочь / Фото Instagram/ verbaaa

По словам женщины, ребенку делали пункцию, чтобы подтвердить или исключить менингит.

У Юлии Вербы серьезно заболела дочь / Фото Instagram/ verbaaa

Позже она также сообщила, что ребенку поставили капельницы с антибиотиками и у нее оказались не очень хорошие анализы крови.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Юлия Верба Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса. Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы. Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред