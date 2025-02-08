Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

Вы узнаете:
- Что случилось с дочкой Вербы
- На какую болезнь было подозрение
4-месячная малышка Роза, дочь скандальной украинской блогерши Юлии Вербы, которая хвасталась дорогущим мерседесом и оскандалилась передачей старых авто на ЗСУ, попала в больницу.
На своей странице в Instagram, Верба опубликовала фото термометра с высокой температурой и сообщила, что в больнице у дочери было подозрение на менингит, которое не подтвердилось.
"Я больше не хочу детей, потому что мое сердце просто не выдержит. Когда в соседней комнате делают пункцию твоему ребенку, она так сильно кричит. А ты ничем не поможешь", - пожаловалась блогерша.
По словам женщины, ребенку делали пункцию, чтобы подтвердить или исключить менингит.
Позже она также сообщила, что ребенку поставили капельницы с антибиотиками и у нее оказались не очень хорошие анализы крови.
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Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.
Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.
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Кто такая Юлия Верба
Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса.
Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы.
Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".
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