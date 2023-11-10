Подкопаева похвасталась взрослой дочкой-красавицей

Лилия Подкопаева трогательно поздравила дочь с днем рождения.

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Лилия Подкопаева со своей взрослой дочерью Каролиной / Коллаж Главред, фото Instagram/podkopayeva_official

Победительница различных соревнований по гимнастике и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась теплым видео.

На своей странице в Instagram, спортсменка оставила теплое послание для своей дочери Каролины. "Ты всегда будешь для меня самой прекрасной и самой особенной!" - написала Подкопаева в честь дня рождения девочки.

Дочь Лилии Подкопанной Каролины / Скриншот Instagram/podkopayeva_official

К слову, Каролина уже выглядит совсем взрослой девушкой. "Я так рада, что ты родилась. Люблю до луны и обратно", - отмечает многодетная мама Лилия.

видео дня

На видео - Подкопаева и дочь Каролина:

Отметим, ранее Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала о предательстве Ани Лорак, которая так и осталась жить и работать в Москве и не сказала ни единого слова о войне России в Украине. О том, что думает Лилия Подкопаева, она рассказала в интервью программы "Слава+".

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