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Подкопаева показала романтические поцелуи с мужем-бизнесменом

Алена Кюпели
25 апреля 2023, 16:51 обновлено 25 апреля, 17:00
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Лилия Подкопаева поделилась нежными семейными кадрами со своим супругом.
Лилия Подкопаева с мужем
Лилия Подкопаева с мужем / Instagram podkopayeva_official

Победительница различных соревнований по гимнастике и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

"Поздравляю тебя, любимый, с днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим!" – нежно обратилась к мужу Подкопаева на своей странице в Instagram.

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Лилия Подкопаева трогательно поздравила муже
Лилия Подкопаева трогательно поздравила муже / Instagram podkopayeva_official/

Пользователи и фоловеры Подкопаевой присоединились к поздравлениям и в комментариях нажелали множество теплых слов возлюбленному селебрити.

"С днем рождения! Волшебного мужа, мужчину, друга, партнера! Всех благ!", "Поздравляю от всей души! Успехов во всех делах, жизненной энергии, сил! Пусть улыбается во всем Фортуна, и исполняются заветные мечты!", - написали они.

Видео о том, что Подкопаева думает о войне в Украине

Напомним, ранее украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился". "Наш мир изменился, когда ты родилась. Я люблю тебя так сильно и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, сердечко", - написала Подкопаева.

Ранее Лилия Подкопаева рассказала о предательстве Ани Лорак, которая так и осталась жить и работать в Москве и не сказала ни единого слова о войне России в Украине. О том, что думает Лилия Подкопаева, она рассказала в интервью программы "Слава+".

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Лилия Подкопаева
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