Под звуки фронтового оружия: Юлия Санина и DOROFEEVA спели в дуэте

Певица и автор песен DOROFEEVA стала приглашенной гостьей нового проекта "Украина невероятных людей", премьера которого состоялась 16 марта на телеканале ТЕТ.

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Надя Дорофеева, Юлия Санина и Тимур Мирошниченко / ТЕТ

В дуэте с ведущей и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной она исполнила песню, ставшую народным гимном и символом украинской несокрушимости - "Ой, у лузі червона калина". Аккомпанировал артисткам участник шоу, инструменталист и музыкант Оркестра Почетного Караула Александр Селезнев. Причем на фронтовом оружии.

На сцене проекта "Украина невероятных людей" Александр Селезнев сыграл на шведском гранатомете, советской водной мине и автомате АК-74. Вступив в ряды ВСУ, он превратил фронтовое оружие в инструмент, чем всколыхнул весь украинский тикток.

"Когда я попал в армию, я более полутора месяцев не занимался музыкой. Была такая тоска, что я просто начал выстукивать на том, что было у меня под руками. Первым из моих инструментов был АК 47, после этого я пробовал выстукивать что-то рожками для автомата, потом я стучал в кабине БМП. И после этого в ход пошло все, что было", - рассказал Александр Селезнев.

Звездная гостья проекта DOROFEEVA и ведущая Юлия Санина так увлеклись его выступлением, что импровизированно спели в дуэте. Под аккомпанемент Александра и оплести зала артистки исполнили украинскую народную песню "Ой, у лузі червона калина".

"Какой же это крутой саунд. Это был бы очень классный трек, если наложить читку, пение. Можно кучу всего накреативить на все это. Поэтому с музыкальной точки зрения вы меня очень сильно поразили своим стилем. Даже там, даже в таких условиях, даже в такие темные времена ваше сердце доказывает всем, что вы настоящий музыкант. Я мечтаю о том, чтобы вам не пришлось больше играть на оружии. Я мечтаю, чтобы вы играли на настоящих инструментах", - прокомментировала DOROFEEVA.

"Украина невероятных людей" - уникальный, сверхсовременный, безбарьерный и социально важный проект собственной разработки телеканала ТЕТ и команды Big Brave Events. Формат, объединивший на одной сцене конкурсантов всех возрастных категорий, чьи таланты влюбляют до безумия, а жизненные истории - вдохновляют и показывают пример несокрушимости.

Каждую субботу в 19:00 восемь неповторимых участников будут поражать телезрителей своими талантами, восхищать своей силой и бороться за выход в финал и денежный приз на осуществление своей мечты. Каждый выпуск их выступления вместе со зрителями в зале будут оценивать приглашенные звездные гости, среди которых MONATIK, Маша Ефросинина, KOLA, Коля Серга, Анна Ризатдинова и многие другие. Смотрите масштабную премьеру "Украина невероятных людей" каждую субботу в 19:00 на телеканале ТЕТ и влюбляйтесь в уникальные таланты среди нас.

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