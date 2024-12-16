"Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке

Елена Зеленская поделилась сложностями в браке во время войны.

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Елена Зеленская рассказала о трудностях / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Елена Зеленская дала новое интервью

Первая леди высказалась о браке с президентом Украины

Елена Зеленская рассказала, как ей удается быть женой, мамой и первой леди Украины.

В интервью для журнала Libelle жена Владимира Зеленского отметила, что старается делать все, что от нее требуется.

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"Просто делай то, что имеешь, даже несмотря на то, что наша семейная жизнь сейчас под давлением. Я особенно надеюсь, что смогу оставить что-нибудь полезное для общества", - заявила Зеленская.

Также издание высказало свое мнение, что история супругов Зеленских – это взгляд на стойкость, надежду и любовь в трудные времена.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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