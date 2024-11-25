"Из-за их безопасности": Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети

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- Елена Зеленская дала новое интервью
- Первая леди поделилась о местонахождении ее детей
Первая леди Украины Елена Зеленская публично рассказала, где же находятся ее дети после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В интервью для итальянского канала Rai Зеленская отметила, что ее дочь Александра и сын Кирилл не покидали Украину, находятся все время в Киеве и никуда не уезжали.
Все подробности первая леди не рассказала по причине безопасности. Она подчеркнула, что часто ездит в заграничные командировки, но дети еще не покидали Украину.
"Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине, в Киеве. И если я иногда уезжаю в командировку, то мои дети находятся только в Украине. Иногда на работе. Остальные подробности тоже не могу рассказывать", — призналась Елена.
Также Зеленская подчеркнула, что благодаря работе часто проводит время с мужем Владимиром Зеленским, хотя и живут они с начала полномасштабной войны отдельно.
Смотрите видео интервью Елены Зеленской:
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Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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