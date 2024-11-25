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"Из-за их безопасности": Елена Зеленская призналась, где находятся ее дети

Элина Чигис
25 ноября 2024, 21:28
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Елена Зеленская ответила на вопрос, который интересует многих украинцев.
Елена Зеленская, Владимир Зеленский
Елена Зеленская рассказала о детях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Елена Зеленская дала новое интервью
  • Первая леди поделилась о местонахождении ее детей

Первая леди Украины Елена Зеленская публично рассказала, где же находятся ее дети после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В интервью для итальянского канала Rai Зеленская отметила, что ее дочь Александра и сын Кирилл не покидали Украину, находятся все время в Киеве и никуда не уезжали.

Все подробности первая леди не рассказала по причине безопасности. Она подчеркнула, что часто ездит в заграничные командировки, но дети еще не покидали Украину.

"Не могу делиться всеми подробностями из-за их безопасности. Однако мы все в Украине, в Киеве. И если я иногда уезжаю в командировку, то мои дети находятся только в Украине. Иногда на работе. Остальные подробности тоже не могу рассказывать", — призналась Елена.

Также Зеленская подчеркнула, что благодаря работе часто проводит время с мужем Владимиром Зеленским, хотя и живут они с начала полномасштабной войны отдельно.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Елены Зеленской:

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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