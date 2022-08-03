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"Почернеет, отомрет и отвалится": трансгендерная модель-барби останется без носа после 30 операций

3 августа 2022, 21:32

Джессика Алвес боится, что так и останется неидеальной.

Джессика Алвес
Джессика Алвес рассказала, что ее нос может почернеть и отпасть / instagram.com/jessicaalvesuk

Британо-бразильская медиадива, светская львица, трансгендерная женщина Джессика Алвес ранее была известна, как "живой Кен" Родриго Алвес. Каминг-аут и окончательный переход в женское тело, включающий в себя хирургическую смену пола и операцию по увеличению груди, произошел в январе 2020 года.

С тех пор Джессика - живая Барби. Женщина невероятно довольна своим телом, однако опасается за одну его часть. В интервью шоу This Morning она призналась, что впереди у нее одна, последняя операция, которая ее очень пугает.

За 20 лет она перенесла около 90 хирургических процедур, которые приближали Джессику к телу ее мечты. Не может она смириться лишь со своим носом, который, после многочисленных вмешательств, в жизни выглядит изувеченным.

Его Алвес мечтает исправить, однако врачи заверяют - еще одна операция, и ее будут ждать трагические последствия. "Если вы посмотрите на меня, станет очевидно, что мой нос был испорчен. У меня было более десяти пластических операций на носу, были проблемы… Во всем мире невозможно было найти хирурга, который действительно мог бы исправить это. Говорят, что если они коснутся его, то он "почернеет, отомрет и отвалится", - рассказала медиадива.

Впрочем, она потенциально готова к тому, что ей придется жить со своим "неидеальным" носом. "Я чувствую себя на 95% счастливее, я думаю, что я отлично выгляжу, я чувствую себя хорошо, и когда я просыпаюсь утром и смотрю на себя в зеркало, я каждое утро говорю Богу спасибо", - поделилась Джессика.

Джессика Алвес
Джессика Алвес рассказала, что ее нос может почернеть и отпасть / instagram.com/jessicaalvesuk

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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