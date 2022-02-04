Британо-бразильская модель сверкнула огромными искусственными "мячиками" в облегающем наряде

"Живая Барби" Джессика Алвес показала искусственную грудь / instagram.com/jessicaalvesuk

Британо-бразильская медиадива, светская львица и трансгендерная женщина Джессика Алвес вновь порадовала поклонников соблазнительным, приковывающим взгляды фото.

Джессика позировала в телесном облегающем комбинезоне, из-за чего на первый взгляд может показаться, что она явило свое тело миру полностью обнаженным. Лишь крупные камни и бусины, которыми расшит ее наряд, напоминают о том, что Алвес, как приличная девушка, все же скрыла свои укромные местечки от посторонних глаз.

На снимке руки медиадивы подняты вверх, волосы развеваются под дуновением невидимого ветра.

В подписи к фото она процитировала отрывок из романтического триллера Джей Си Рид Сдаюсь твоей любви: "Зачем я тебе нужна?" - спросила я, подавляя дрожь в голосе. "Я странная, определенно не идеальная, и я облажалась. На самом деле, последнего даже больше ." "Совершенство скучно и переоценено". Он улыбнулся своей кривой усмешкой, от которой у меня внизу живота все сжалось от восхитительного желания. "Я ищу сексуальную, веселую, добрую и честную. И ты подходишь по всем пунктам". Далее Алвес добавила уже от себя: "Я сдаюсь!"

Возможно новоиспеченная Барби таким образом намекнула, что обрела свое женское счастье, и нашла мужчину, который смог оценить ее в полной мере и по достоинству.

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Джессика Алвес в телесном боди / instagram.com/jessicaalvesuk

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