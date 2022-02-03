Больше не гадкий утенок: Хлои Кардашьян обнажила идеальную грудь и рельефный пресс

Хлои Кардашьян снялась в джинсах и топлес / instagram.com/khloekardashian

Светская львица Хлои Кардашьян - средняя дочь в клане Кардашьян-Дженнер.

Несмотря на то, что все члены это семейки безумно популярны в интернете и телевидении, над Хлои достаточно часто подшучивала желтая пресса из-за ее внешности - из всех девушек она была самой невзрачной, дескать эта Кардашьян проиграла в "генетическую лотерею".

Среди миниатюрных, пышногрудых и с тонкими талиями (не считая Кендалл Дженнер со стандартными модельными параметрами) Хлои всегда выглядела слишком высокой и слегка полноватой. В общем, не дотягивала до "кардашьяновского стандарта".

Однако в конце 2010-ых средняя сестричка решила, что достаточно натерпелась издевательств, и вплотную занялась улучшением своей внешности. Несколько пластических операций, косметических процедур и занятия спортом сотворили чудо.

Сейчас никто не скажет, что Хлои - та самая "страшненькая сестра". Женщина продолжает самосовершенствоваться, а за ее успехами наблюдают более двух сотен миллионов подписчиков.

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Свежее фото Хлои Кардашьян очень быстро разлетелось по Сети. На нем она позирует в голубых джинсах. Одной рукой светская львица прикрывает голую грудь, другой - играет с волосами. На снимке также отлично виден ее очень рельефный пресс.

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