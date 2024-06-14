"Поцелуй с Леонардо Ди Каприо был ужасом": Кейт Уинслет рассказала секрет о "Титанике"

Дуэт Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в мелодраме "Титаник" показал практически идеальную влюбленную пару. Но, говорит актриса, съемки были непростыми.

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Кейт Уинслет рассказала секрет о съемках в "Титанике" с Леонардо Ди Каприо / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Известная английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что есть очень тяжело давалась сцена поцелуя с американцем Леонардо Ди Каприо в легендарной мелодраме Джеймса Кэмерона "Титаник". В воспоминания артистка пустилась во время интервью для Vanity Fair.

"Боже мой, он настоящий романтик, не правда ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы ее поцеловал Леонардо Ди Каприо. Это было не все, что надо было ", — сказала Уинслет.

Актриса призналась, что на самом деле поцелуй был ужасным ‒ ведь они оба были сильно загримированы.

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"Я бы выглядела так, будто сосала шоколадную плитку с карамелью после каждого приема, потому что его макияж переходил на меня. О Боже, это был такой беспорядок ", — рассказала Уинслет.

Повторно пересматривая ту самую сцену поцелуя, актриса описала ее как "ужасную" из-за проблем с освещением и недоступности места съемок для команды гримеров.

Леонардо Ди Каприо Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.

Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

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