"Поцелуй с Леонардо Ди Каприо был ужасом": Кейт Уинслет рассказала секрет о "Титанике"

Известная английская актриса Кейт Уинслет рассказала, что есть очень тяжело давалась сцена поцелуя с американцем Леонардо Ди Каприо в легендарной мелодраме Джеймса Кэмерона "Титаник". В воспоминания артистка пустилась во время интервью для Vanity Fair.
"Боже мой, он настоящий романтик, не правда ли? Неудивительно, что каждая молодая девушка в мире хотела, чтобы ее поцеловал Леонардо Ди Каприо. Это было не все, что надо было ", — сказала Уинслет.
Актриса призналась, что на самом деле поцелуй был ужасным ‒ ведь они оба были сильно загримированы.
"Я бы выглядела так, будто сосала шоколадную плитку с карамелью после каждого приема, потому что его макияж переходил на меня. О Боже, это был такой беспорядок ", — рассказала Уинслет.
Повторно пересматривая ту самую сцену поцелуя, актриса описала ее как "ужасную" из-за проблем с освещением и недоступности места съемок для команды гримеров.
Леонардо Ди Каприо
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее американская актриса и певица Элисон Портер, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Кудряшка Сью" (1991), вышла замуж за друга детства, свадьбу с которым считает своей судьбой.
Также стал известен вероятный пол второго ребенка певицы Рианны, которая огорошила фанатов новостью про беременность - папарацци поймали артистку за покупками для будущего малыша.
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