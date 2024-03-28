Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо

В западных СМИ стремительно распространяется новость о том, что 49-летний Леонардо Ди Каприо наконец нашел женщину, ради которой готов расстаться со своей репутацией неисправимого холостяка. Такую почетную роль присвоили итальянской топ-модели Виттории Черетти.
На днях парочку застукали в Лос-Анджелесе во время ланча. Пристальное внимание папарацци привлекло крупное кольцо с камнем, которое красовалось на безымянном пальце Черетти. Это украшение спровоцировало слухи о том, что актер сделал модели предложение руки и сердца.
И пока пара никак не комментирует эти сплетни, инсайдер из близкого окружения Ди Каприо раскрыл изданию Page Six правду про помолвку Лео и Виттории.
Так источник отмечает, что вероятность того, что актер поведет итальянку к алтарю, "приближается к нулю". Меж тем это обстоятельство, похоже, устраивает влюбленных, ведь в их паре царит мир и согласие.
Леонардо Ди Каприо
Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.
Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".
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