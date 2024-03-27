"Хронический" холостяк Леонардо Ди Каприо обручился - СМИ

Виттория Черетти может закончить целую эпоху любовных приключений голливудского повесы.

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Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти обручились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vittoria

49-летний Леонардо Ди Каприо имеет репутацию неисправимого ловеласа и заядлого холостяка - на его счету множество романов с самыми красивыми женщинами Голливуда и лучшими топ-моделями. Однако затащить звезду под венец ни одна из них не смогла.

Более того: чем старше становится Лео, тем чаще выбирает себе партнерш вдвое моложе него, и бросает их, едва им исполнится 25. Но в сентябре 2023 года в жизни Ди Каприо появилась женщина, у которой, похоже, есть все шансы разорвать этот порочный круг.

Сейчас возлюбленной актера является итальянская топ-модель Виттория Черетти. 25 ей исполнилось еще в июне 2023 года, до начала романа с Лео, но он не торопится с ней расставаться. По слухам, он даже готов жениться на итальянской красотке.

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Как сообщают Daily Mail, папарацци на днях пару застукали во время обеда в одной из закусочных Лос-Анджелеса. Лео и Виттория держались непринужденно, и выглядели счастливыми. Возможно, причиной тому - крупное кольцо с драгоценным камнем на безымянном пальце Черетти, которое уже спровоцировало слухи о помолвке актера и модели.

Leonardo DiCaprio's girlfriend Vittoria Ceretti showed off a silver ring on her wedding finger on Tuesday during a lunch outing at Yuca's restaurant in Los Angeles



The Titanic star and the Italian supermodel made a cute pair, it get to a point placing a hand on the actor's back… pic.twitter.com/p2faTCm834 — Habeeb Bolaji space interactor⚙️⚙️ (@HHajybee) March 27, 2024

Леонардо Ди Каприо Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (родился 11 ноября 1974 года) - легендарный голливудский актер и продюсер.

Лауреат многочисленных наград, включая премию "Оскар" (2016), BAFTA (2016), премию Гильдии киноактёров США (2016), три премии "Золотой глобус" (2005, 2014, 2016), а также "Серебряного медведя" (1997) Берлинского кинофестиваля, сообщает "Википедия".

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