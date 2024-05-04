Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

Победительница "Холостяка" Шульгина показала свое тело до и после похудения.

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Александра Шульгина похвасталась похищением / Коллаж Главред, фото Instagram/ alessandra_shulgina

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая недавно стала мамой во второй раз, похвасталась результатом работы над собой.

По словам Шульгиной, которая живет в США и состоит в браке с американцем, упорно приводит свое тело в прежнюю, "добеременную" форму. Как написала она на своей странице в Instagram, она уже видит, как ее тело меняется, благодаря тренировкам в спортивном зале.

Кто такая Александра Шульгина Александра Шульгина - победительница шоу "Холостяк Украина 1 сезон". Родилась осенью 1988 года в Киеве, окончила Киевский национальный лингвистический университет. видео дня Сейчас она живет в США и строит карьеру мотивационного оратора. Замужем, воспитывает двух дочек - Анджелину и Аспен.

К слову, ее муж американец тренируется вместе с ней.

Александра Шульгина похудела на 22 килограмма / Скриншот ТСН

Напомним, ранее стало известно о том, что Шульгина во второй раз стала мамой девочки. Блогерша поделилась фото, где позирует с младенцем. "Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата и все тебя очень любят. И моя инстаграмная семья тебя тоже будет любить", - написала она.

Ранее также на своей странице в Instagram Шульгина поделилась фото со своим мужем и старшей дочерью.

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