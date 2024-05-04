Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

Победительница первого сезона популярного телешоу "Холостяк" Александра Шульгина, которая недавно стала мамой во второй раз, похвасталась результатом работы над собой.
По словам Шульгиной, которая живет в США и состоит в браке с американцем, упорно приводит свое тело в прежнюю, "добеременную" форму. Как написала она на своей странице в Instagram, она уже видит, как ее тело меняется, благодаря тренировкам в спортивном зале.
Кто такая Александра Шульгина
Александра Шульгина - победительница шоу "Холостяк Украина 1 сезон". Родилась осенью 1988 года в Киеве, окончила Киевский национальный лингвистический университет.
Сейчас она живет в США и строит карьеру мотивационного оратора. Замужем, воспитывает двух дочек - Анджелину и Аспен.
К слову, ее муж американец тренируется вместе с ней.
Напомним, ранее стало известно о том, что Шульгина во второй раз стала мамой девочки. Блогерша поделилась фото, где позирует с младенцем. "Добро пожаловать в этот мир, наша звездочка! Мы планировали с врачом тебя родить 10.10, но ты родилась сама 9! 4200 кг на 38 неделе и 6 днях. Богатырка! Расти здоровенькая и счастливенькая! Дома тебя ждет сестричка, 2 брата и все тебя очень любят. И моя инстаграмная семья тебя тоже будет любить", - написала она.
Ранее также на своей странице в Instagram Шульгина поделилась фото со своим мужем и старшей дочерью.
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