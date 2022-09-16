Плохо дело: актриса Марго Робби вышла в слезах из дома своей подруги Кары Делевинь

Кара Делевинь / marieclaire.com

Папарацци подловили американскую актрису Марго Робби в тот момент, когда она в слезах выходила из дома своей подруги, модели Кары Делевинь. Актриса не сдерживала слез и выглядела очень растроенной.

Как сообщает Page Six, поклонники звезды предполагают, что виной всему странное поведение модели, которое она демонстрирует в последнее время.

В марте супермодель была замечена "сильно пьяной" на вечеринке в Нью-Йорке.

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Затем, в мае, когда она посетила Met Gala, пользователи социальных сетей отметили, что она "дергалась" и "дрожала" на красной дорожке.

Позже в том же месяце Делевинь посетила церемонию вручения музыкальных наград Billboard Music Awards с Меган Ти Сталлион и снова удивила общественность, когда игриво задрала платье рэп-певицы.

Совсем недавно звезда вызвала шумиху из-за своего странного поведения в аэропорту Ван-Найс, где ее видели очень нервной и без обуви. Она также не появилась на этой неделе на мероприятии Недели моды в Нью-Йорке, которое она должна была посетить.

Представители Делевинь не ответили на просьбу Page Six прокомментировать состояние здоровья модели. Однако многие связывают ее состояние с наркотической зависимостью.

Напомним, ранее Инна Воронова, супруга Юрия Чернецкого, которого недавно задержали прямо в центре Киева по подозрению в торговле наркотиков, дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

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