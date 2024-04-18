Пишу и реву: Козловский рассказал, почему пришлось бросить семью

Виталий Козловский искренне признался в своих чувствах.

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Виталий Козловский недавно стал папой и показал малыша / Коллаж Главред, фото Instagram/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский, который в феврале впервые стал отцом, поделился своей грустью.

Так, молодой отец сообщил на своей странице в Instagram, что ему снова придется возвращаться на передовую, чтобы защищать Украину от нападения России.

"Дома" - такое сладкое и теплое слово. А сегодня по-особенному воспринимается, потому что там мое счастье, моя семья, мой сыночек. Оскар вчера мне впервые улыбнулся и сказал свое первое слово - "агу", - делится певец.

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По словам певца, он стал слишком сентиментальным, ведь теперь ему приходится считать минуты до возвращения домой. "Пишу и реву... Что со мной? Слишком стал сентиментальным. Считаю часы, минуты, чтобы наконец обнять родных", - добавляет Козловский.

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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Ранее Козловский показал фото с женой, а также рассказал о том, как прошли роды. По словам певца, он колебался стоит ли идти на роды с женой.

Также стало известно, что украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай завела себе нового бойфренда. Год назад она разорвала помолвку, и впервые за это время заговорила о возлюбленном.

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