Певица растрогалась: дочь Pink выступила с ней на сцене

В последнее время становится модным выступать вместе со своими детьми.

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Pink вывела на сцену свою дочь / instagram.com/pink

Певица Pink не могла сдержать счастливых слез после того, как ее 12-летняя дочь Уиллоу присоединилась к ней на сцене на премьере ее летнего карнавального тура 2023 года.

В среду в Instagram гордый отец Кэри Харт поделился милым клипом, на котором Уиллоу поет "Cover Me In Sunshine" перед ликующей толпой в Болтоне, а Пинк с гордостью наблюдала за ней всего в нескольких шагах.

"Так горжусь тем, что Уиллз поднялась на сцену с мамой Рink. Должно быть, это сюрреалистический момент для мамы, когда она со своей дочуркой выходит на сцену", — подписал клип 47-летний бывший мотогонщик.

видео дня

На видео - дочь Pink выступила на сцене со звездной маме:

Напомним, ранее гандболистки из Норвегии вышли на матч чемпионата Европы в шортах, а не в бикини, и за это команду оштрафовали. Они же объявили, что таким образом отстаивают свои права женщин. Американская певица Pink предложила заплатить штраф вместо спортсменок в поддержку феминизма. Об этом она заявила в своем твиттере.

Американская певица и звезда номер один Бейонсе, которая недавно объявила о возобновлении концертного тура по миру, поделилась кадрами со своего выступления, где похвасталась своей старшей дочерью Блу Айви Картер.

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