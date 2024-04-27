Певица Ольга Цибульская попала в ДТП

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская сообщила о неприятном инциденте, который с не случился.
В частности певица на своей странице в Instagram, Цибульская рассказала, что она попала в ДТП. Звезда опубликовала фото с поврежденной машиной и с юмором рассказала: "Какая-то грязная машина. Кажется, надо помыть".
Позже певица рассказала, что Цыбульская рассказала об аварии и показалась возле полицейской машины. Как оказалось, причиной ДТП стало столкновение автомобиля певицы с металлическим парковочным барьером.
Между тем ДТП, к частью, оказалось без жертв.
"Виновата я, потому что на своей машине наехала на эту металлическую штуку (неценз. - авт.). Это уже второй раз такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот парковочный металлический выступ (неценз. - авт.)", - рассказала она.
Кто такая Оля Цибульская?
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинский певец и музыкальный продюсер Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.
Ранее также Оля Цибульская вместе с музыкальным проектом музыканта Михаила Хомы "DZIDZIO" записала два хита - "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020).
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