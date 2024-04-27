Певица Ольга Цибульская попала в ДТП

Артистка попала в аварию, но к счастью никто не пострадал.

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Ольга Цибульская попала в ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/cybulskaya

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская сообщила о неприятном инциденте, который с не случился.

В частности певица на своей странице в Instagram, Цибульская рассказала, что она попала в ДТП. Звезда опубликовала фото с поврежденной машиной и с юмором рассказала: "Какая-то грязная машина. Кажется, надо помыть".

Позже певица рассказала, что Цыбульская рассказала об аварии и показалась возле полицейской машины. Как оказалось, причиной ДТП стало столкновение автомобиля певицы с металлическим парковочным барьером.

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Ольга Цибульская попала в ДТП / Скриншот Instagram/cybulskaya

Между тем ДТП, к частью, оказалось без жертв.

"Виновата я, потому что на своей машине наехала на эту металлическую штуку (неценз. - авт.). Это уже второй раз такая ситуация, когда я с высоты машины просто не вижу этот парковочный металлический выступ (неценз. - авт.)", - рассказала она.

Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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