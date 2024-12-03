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Первый участник Евровидения-2025 под угрозой дисквалификации - суть скандала

Анна Подгорная
3 декабря 2024, 00:16
182
Конкурсантов из Черногории обвиняют в грубом нарушении одного из основных правил конкурса.
группа NeonoeN
Скандал с NeonoeN на Евровидении-2025 - почему Черногории грозит дисквалификация / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Краткое содержание:

  • Европейский языковой союз (EBU) рассматривает возможность дисквалификации конкурсантов из Черногории
  • Группа NeonoeN с обвинением в нарушении правил не согласна

Черногория представила своего конкурсанта для участия на Евровидении-2025 в Базеле - группу NeonoeN с песней "Clickbait". Однако артистам грозит дисквалификация из-за нарушений одного из главных правил конкурса.

Как сообщает Telegram-канал "Єврофани", речь идет о несоблюдении требований к конкурсной композиции. Так, согласно правилам, участник не может выступать на Евровидении-2025 с треком, который был обнародован или представлен публике ранее 1 сентября 2024. В случае с NeonoeN, фрагмент их песни "Clickbait" в другой аранжировке впервые прозвучал на фестивале Kulture Zabjelo в июне 2023 года.

Общественный вещатель Черногории отмечает, что сейчас идет рассмотрение нарушения. Европейский языковой союз (EBU) изучает дело конкурсанта из Черногории, и окончательное решение о потенциальной дисквалификации еще не вынес.

Сами же NeonoeN с обвинением в нарушении правил не согласны. В своем блоге группа признается, что не была популярной до национального отбора на Евровидение, и не могла похвастаться полными залами слушателей. Поэтому они убеждены, что мало кто вспомнит, что слушал когда-либо их "Clickbait" прежде.

"До вчерашнего дня мало кто даже знал о нашем существовании. На наших живых выступлениях, где мы играли оригинальную музыку, был преимущественно небольшой круг людей в практически пустых помещениях. Внезапно проблема возникла из-за того, что где-то перед 20 заинтересованными людьми мы сыграли часть песни в процессе ее создания, в одной из ее рабочих версий. Нам действительно интересно, помнит ли кто-нибудь из зрителей, что слышал ее? Обращаем ваше внимание, что песня не публиковалась, не использовалась в коммерческих целях и не использовалась каким-либо иным образом, и что она не могла иметь конкурентного преимущества в конкурсе, а следовательно, и победа на Нацотборе была полностью заслуженной", - пишут черногорские музыканты. Впрочем, они также заявили, что готовы принять любое решение EBU, и уступить свое место, если потребуется.

Смотрите видео на песню группы NeonoeN - "Clickbait":

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