Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

Появились новые данные ставок букмекеров.

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Евровидение 2025 - первый полуфинал / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Вы узнаете:

Шансы группы Ziferblat на победу

Кому пророчат первое место на Евровидении 2025

Сегодня, 13 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025 и станет известно, какие страны будут сражаться за победу.

Оказывается, ставки букмекеров поменялись, и Украина с третьей позиции опустилась на четвертую.

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Согласно информации Eurovision World, первое место занимает группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. В общем, страны разместились в таком порядке: Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Кипр, Польша, Норвегия, Бельгия и Сан-Марино.

А вот аутсайдерами считают Словению, Исландию, Азербайджан, Хорватию и Португалию. Стоит отметить, что ставки не всегда совпадают с финальными результатами шоу.

Ставки букмекеров на первый полуфинал Евровидения 2025 / фото: скрин eurovisionworld.com/

Напомним, трансляция первого полуфинала Евровидения 2025 начнется в 22:00 по киевскому времени, а группа Ziferblat выступит под номером пять с песней Bird of Pray. Уже сегодня будет известно, попадет ли Украина в финал конкурса.

Группа Ziferblat / фото: instagram.com, Ziferblat

Отметим, в первом полуфинале выступят и представители Испании, Италии и Швейцарии, которые автоматически попадают в финал.

Евровидение, Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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