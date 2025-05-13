Первый полуфиналом Евровидения: букмекеры резко изменили ставки на победу Украины

Вы узнаете:
- Шансы группы Ziferblat на победу
- Кому пророчат первое место на Евровидении 2025
Сегодня, 13 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025 и станет известно, какие страны будут сражаться за победу.
Оказывается, ставки букмекеров поменялись, и Украина с третьей позиции опустилась на четвертую.
Согласно информации Eurovision World, первое место занимает группа KAJ с песней "Bara bada bastu" из Швеции. В общем, страны разместились в таком порядке: Швеция, Эстония, Нидерланды, Украина, Албания, Кипр, Польша, Норвегия, Бельгия и Сан-Марино.
А вот аутсайдерами считают Словению, Исландию, Азербайджан, Хорватию и Португалию. Стоит отметить, что ставки не всегда совпадают с финальными результатами шоу.
Напомним, трансляция первого полуфинала Евровидения 2025 начнется в 22:00 по киевскому времени, а группа Ziferblat выступит под номером пять с песней Bird of Pray. Уже сегодня будет известно, попадет ли Украина в финал конкурса.
Отметим, в первом полуфинале выступят и представители Испании, Италии и Швейцарии, которые автоматически попадают в финал.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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