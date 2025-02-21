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Первый ангел Victoria's Secret с витилиго выходит замуж - подробности

Анна Подгорная
21 февраля 2025, 01:30
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Винни Харлоу встречается со своим избранником около пяти лет.
Винни Харлоу с женихом
Винни Харлоу выходит замуж за Кайла Кузму - подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Винни Харлоу получила от Кайла Кузмы предложение руки и сердца в самолете на Теркс и Кайкос
  • На курорте влюбленные отпраздновали помолвку с родными

Канадская модель ямайского происхождения Винни Харлоу и американский баскетболист НБА ("Вашингтон Уизардс") Кайл Кузма объявили о своей помолвке. В социальных сетях влюбленные опубликовали романтические снимки под лозунгом: "Она сказала: "Да!".

Как сообщает издание Page Six, помолвка Харлоу и Кузмы состоялась на День всех влюбленных. В этот день пара на частном самолете должна была отправиться в романтическое путешествие на острова Теркс и Кайкос.

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Когда Винни зашла в салон джета, она увидела, что он украшен красными розами. Там ее уже ожидал возлюбленный. Кайл сочинил для модели стихотворение, и в конце попросил Харлоу стать его женой. Растроганная модель согласилась. Тогда жених преподнес ей шикарное обручальное кольцо с бриллиантом в 8.5 карат - особенное, как и она сама.

Винни Харлоу с женихом
Винни Харлоу выходит замуж за Кайла Кузму - подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow

По прибытию на курорт Винни ждал еще один сюрприз - ужин в честь помолвки, на который уже прибыли родные и близкие жениха и невесты, которые были счастливы разделить с ними особенный день.

Винни Харлоу с женихом
Винни Харлоу выходит замуж за Кайла Кузму - подробности помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/winnieharlow

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Кто такая Винни Харлоу?

Винни Харлоу (настоящее имя - Шантель Уитни Браун-Янг) - канадская манекенщица и общественный спикер по проблеме витилиго. Она получила известность в 2014 году как участница 21-го сезона американского телешоу America's Next Top Model. В 2018 году Харлоу стала первой моделью с витилиго, участвовавшей в показе Victoria's Secret Fashion Show. Она также снялась в визуальном альбоме Бейонсе "Lemonade" (2016). В 2018 году она вошла в список "100 женщин" по версии BBC. Харлоу снималась в рекламных кампаниях Fendi, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, Desigual, Diesel, Swarovski, Steve Madden, Nike, Puma, MAC и Victoria's Secret, сообщает Википедия.

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