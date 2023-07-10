"Перфектная красавица": Ольга Сумская показала натуральную красоту без грима

56-летняя Сумская в любом состоянии и образе умеет сохранить удивительный магнетизм, который так ценят зрители.

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Ольга Сумская без макияжа - актриса показала свежее фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская вместе с театральной труппой отправилась давать представление в Харьков. Город, который сильно пострадал от обстрелов страны-оккупанта, снова и снова поражает Сумскую.

После выступления на своей странице в Instagram она показала честное фото, на которое может решиться далеко не каждая актриса - без ретуши и даже без сценического макияжа.

"Новый день… Остается надежда… И вера… Что все будет хорошо! Вчера снова были в Харькове... Все эти эмоции в моей душе... Держимся!" - поделилась своими грустными, но светлыми мыслями Сумская.

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В комментариях к снимку поклонники актрисы отмечают - даже грустной Ольга сумела сохранить красоту, свежесть и харизму, которая делает ее народной любимицей.

Многие решили поддержать тоскующую Сумскую добрыми словами и комплиментами: "Наша Україночка! Любимо, пишаємось, поважаємо", "Наша мила красуня! Сильна Ураїнська жінка", "Ви чарівна ЗАВЖДИ!", "Моя Ви гарна дівчино! Все буде УКРАЇНА", "Олечко, ви неймовірна красуня", "Така крута! Така розкішна! Така рідна".

Ольга Сумская без макияжа - актриса показала свежее фото / instagram.com/olgasumska

Ранее младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про Паперную, с которой до войні и ее побега в Москву была очень близка.

Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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