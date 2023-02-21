Пережившая оккупацию звезда Dizel Show устроилась на работу к россиянам

Марина Грицук поддерживает нарратив про "артистов вне политики", поэтому кормится из рук тех, кто ее унижал.

Марина Грицук после пережитой российской оккупации устроилась на белорусскую версию ТНТ / instagram.com/mary.gritsuk

Актриса и ведущая белорусского происхождения Марина Грицук, которая была постоянным резидентом Dizel Show с 2019 года, встретила 24 февраля 2022 года в Украине. От оккупантов она решила бежать в Дымер, куда уже на второй день полномасштабного вторжения рф зашли российские войска.

Грицук жила в оккупации без света, воды и связи с внешним миром около 17 дней. Затем актрису вывезли на танке в Беларусь, где на тот момент находился ее муж и дети. Об этом рассказывал в интервью для Зеркала ее коллега по Дизель Шоу Егор Крутоголов.

Несмотря на ужасы, пережитые артисткой из-за кремлевской агрессии, про войну она упорно молчит. Более того, недавно на своей странице в Instagram она похвасталась, что теперь работает на белорусском ответвлении ТНТ International - международной версии российского телеканала ТНТ. Там она ведет утреннее шоу "Подъем".

видео дня

Также источник из близкого окружения Грицук сообщил изданию, что и до полномасштабного вторжения та придерживалась преступной парадигмы "артисты вне политики". Она не комментировала события в Белоруссии, а теперь перестала отвечать на сообщения сотрудников Дизель Шоу. Впрочем, продолжает ли она поддерживать связь с коллегами по сцене - неизвестно.

"Она постоянно называла себя аполитичным человеком. Старалась избегать такие темы и говорила: "Ой, это ужасно". На этом все. Говорила, что она актриса, что "дарит свет". У нее очень милый образ: всегда улыбается, положительная. ... Не ожидали, что человек будет безразличен. В Украине она уже вряд ли сможет работать, в России - возможно, смогла бы еще. Точно у нее остается только Беларусь", - сообщает источник.

Марина Грицук после пережитой российской оккупации устроилась на белорусскую версию ТНТ / instagram.com/mary.gritsuk

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Также известная американская актриса Энн Хэтэуэй публично восхитилась президентом Украины Владимиром Зеленским - после того, как он выступил на кинофестивале в Берлине (Берлинале-2023), она назвала его героем нашего времени.

Другие новости: