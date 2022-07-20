"Переназвать с Мира на Путин": Тодоренко предложили альтернативное имя для новорожденного

Регина Тодоренко родила второго ребенка / instagram.com/reginatodorenko

Украинская актриса и модель Даша Астафьева написала гневный пост в отношении украинки Регины Тодоренко, которая продолжает молчать о войне в Украине.

В частности, Астафьева также посоветовала Тодоренко, которая якобы назвала новорожденного сына Мир, назвать его путиным, видимо имея ввиду лицемерие телеведущей в отношении своей родины.

"Пока не поздно, советую рыгыне тодоренко новорожденного сына переназвать с "Мир" на "путин". Так лучше. Какого черта, ты чмоня, можешь даже произносить это слово", - написала Астафьева.

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Она также запостила на своей странице новую сториз Тодоренко, где жестко прошлась по ее молчанию.

Напомним, ранее Регина Тодоренко, едва оправившись после родов, поспешила поделиться с поклонникам подробностями появления своего второго сына на свет.

В своем Telegram-канале она опубликовала видео весьма странного содержания: она, стоя на кухне, с жадностью и стонами поедает пиццу, размазывая соус по лицу. В конце Тодоренко и вовсе воспроизвела странную, высокую ноту.