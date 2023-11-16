Фишка Киркорова - оскорблять женщин. Это он делает лучше, чем поет.

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Киркоров любит унижать женщин / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov, victoriyabonya

Российский певец Филипп Киркоров, который в захватнической войне России против Украины, поддержал свою террористическую родину, снова собачится со своими земляками.

На этот раз Киркорова триггернула блогерша и ведущая, которая является чуть ли не главным ньюсмейкером террористической России, Виктория Боня. Как раз несколько месяцев назад она сделала ряд пластических операций, которые интересовали большинство россиян больше, чем нападение на мирного соседа.

В частности, Киркоров сравнил блогершу с консервной банкой. Боня справедливо обиделась и решила на совместном мероприятии посмотреть Киркорову в глаза. Однако тот испугался.

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По словам Бони, команда Киркорова прибежала к женщине и просила, что бы артисты не пересекались. "Меня это удивляет. Это трусость? Если ты оскорбил человека за спиной, то будь добр повторить в глаза", - цитирует ее пропагандистское издание 7dn.ru.

Напомним, ранее давняя подруга певца-путиниста, Филиппа Киркорова, который то и дело шокирует своих сограждан нелепыми костюмами и смешными пластическими операциями, приоткрыла тайну личной жизни артиста.

Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

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