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Павла Дурова "поймали" на свидании с Джаредом Лето

Анна Подгорная
5 марта 2025, 19:33
267
Необычную парочку заметили в одном из ресторанчиков Парижа.
Джаред Лето, Павел Дуров
Джаред Лето и Павел Дуров встретились во Франции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto, instagram.com/durov

Кратко:

  • Более полугода Дуров находится во Франции под подпиской о невыезде
  • В Париже его развлекает Джаред Лето

Бизнесмен и основатель Telegram и ВК Павел Дуров не покидает Францию с августа 2024 года - он находится под подпиской о невыезде, пока длится расследование его правонарушений по шести пунктам (соучастие в обеспечении незаконных транзакциях, отказ от предоставления уполномоченным органам данных и т.д.).

Однако в Париже предпринимателю в окружении известных личностей и роскоши скучать не приходится. К примеру, недавно Дурова подловили на "свидании" с Джаредом Лето, лидером группы Thirty Seconds to Mars, который недавно оскандалился своей любовью к "русскому духу" и российским артистам.

видео дня

Фото, на котором Павел и Джаред сидят в одном из парижских ресторанов и мило беседуют, быстро разлетелось по Сети. Прежде в близкой дружбе они замечены не были, причина встречи Дурова и Лето неизвестна.

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Кто такой Павел Дуров?

Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Кто такой Джаред Лето?

Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

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