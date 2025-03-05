Павла Дурова "поймали" на свидании с Джаредом Лето

Необычную парочку заметили в одном из ресторанчиков Парижа.

https://stars.glavred.info/pavla-durova-poymali-na-svidanii-s-dzharedom-leto-10644887.html Ссылка скопирована

Джаред Лето и Павел Дуров встретились во Франции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto, instagram.com/durov

Кратко:

Более полугода Дуров находится во Франции под подпиской о невыезде

В Париже его развлекает Джаред Лето

Бизнесмен и основатель Telegram и ВК Павел Дуров не покидает Францию с августа 2024 года - он находится под подпиской о невыезде, пока длится расследование его правонарушений по шести пунктам (соучастие в обеспечении незаконных транзакциях, отказ от предоставления уполномоченным органам данных и т.д.).

Однако в Париже предпринимателю в окружении известных личностей и роскоши скучать не приходится. К примеру, недавно Дурова подловили на "свидании" с Джаредом Лето, лидером группы Thirty Seconds to Mars, который недавно оскандалился своей любовью к "русскому духу" и российским артистам.

видео дня

Фото, на котором Павел и Джаред сидят в одном из парижских ресторанов и мило беседуют, быстро разлетелось по Сети. Прежде в близкой дружбе они замечены не были, причина встречи Дурова и Лето неизвестна.

random Pavel Durov Jared Leto dinner

feels very tender pic.twitter.com/jFN7RoWcTs — sascha (@SaschaAmato) March 4, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на закрытый телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии, где спустя 20 лет после развода сыграют влюбленных.

Также звезда "Матрицы" и "Джона Уика" Киану Ривз раскрыл секрет крепких отношений с 51-летней подругой. 60-летний артист никогда не был женат, и нынешний роман для него самый продолжительный.

Читайте также:

Кто такой Павел Дуров? Павел Дуров - российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер. Один из создателей запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" и одноименной компании. Основатель кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов, сообщает Википедия.

Кто такой Джаред Лето? Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред