Павел Зибров показал, как выглядит Ирина Билык без макияжа - детали

Павел Зибров показал, как Ирина Билык выглядит в жизни и оставил для нее послание.

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Павел Зибров встретился с Ириной Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna/, instagram.com/pavlo_zibrov/

Украинский певец Павел Зибров порадовал поклонников общим снимком с певицей Ириной Билык, с которой дружит уже много лет.

На своей странице в Instagram Зибров опубликовал снимок с артисткой, которая была практически без макияжа, лишь слегка подкрасила губы, и душевно подписал публикацию.

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"Наша королева шоу-бизнеса, красавица, талант, а самое главное – светлая, надежная добрая подруга. Обожаем и любим всей семьей!", - написал певец.

Подписчики Зиброва остались в восторге от снимка и написали много комментариев:

"Люблю обожаю Ирочку и вас Павел Николаевич вы наши настоящие";

"Какие вы красивые";

"Ирусенька - невероятный человек! Обожаем ее талант и красоту! Ждем в Миннеаполисе".

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Ирина Билык - последние новости

Отметим, ранее певец Александр Тесленко записал украиноязычный кавер на песню авторства легенды украинской эстрады Ирины Билык "Снег" ‒ максимально известную, к сожалению, не в ее версии, а в исполнении артиста-путиниста Филиппа Киркорова.

А также Ирина Билык недавно во время собственного концерта получила предложение руки и сердца от незнакомца. Об этом она рассказала в соцсетях, и поклонникам показалось, что артистка всерьез задумалась, что же делать с ним дальше.

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