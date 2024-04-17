Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

18 лет поклонники эпатажной пары мечтают про их воссоединение.

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Билык и Коляденко отношения - Дима Коляденко рассказал, что у него с Ириной Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко состоял в романтических отношения с певицей и Народной артисткой Украины Ириной Билык с 2003 по 2006 год. Фактический брак пара так и не заключила, хотя мужчина делал возлюбленной предложение руки и сердца целых 6 раз.

В последнее время Коляденко и Билык часто появляются вместе, чем провоцируют слухи про воссоединение. Свои отношения они комментировали завуалировано, чтобы дать пищу для новых пикантных сплетен.

Однако вечно держать интригу артистам не удалось. В своем недавнем интервью для проекта "Вихідний 2.0" шоумен признался, что хоть и был когда-то влюблен в Ирину по уши, сберечь эти чувства им не удалось. Сейчас он любит певицу, которая осталась близким для него человеком, но ни романтики, ни тем более интима между ними нет.

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"С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она разбита была. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь. Мы друзья и все. У нас секса нет уже давно", - уверенно заявляет Дмитрий Коляденко.

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Ирина Билык - последние новости:

Ранее украинский ведущий Слава Демин раскрыл подробности конфликта с Ириной Билык, который возник между ними на фоне его интервью с бывшим мужем певицы Юрием Никитиным.

Также Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Часто артистка прячет лицо за солнцезащитными очками или ярким концертным мэйкапом.

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