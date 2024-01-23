"Патриот" Киркоров в США сходил на Мадонну и выгулял своего "подопечного" из Донецка

Киркоров решил переждать бурю на России и отправился в США.

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Киркоров поехал развлекаться в США / Коллаж Главред, фото Mash, Instagram/fkirkorov

Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, а также поддерживает террориста Путина и уничтожение Украины, совсем недавно клялся в любви и патриотизме своей болотной родине - России.

Между тем, его удалось сфотографировать не в Геленджике, а во "вражеском" США, в городе Нью-Йорк. Там депрессирующий Киркоров, судя по всему, решил переждать личную обиду Путина на "голую вечеринку" и подождать пока улягутся страсти и он снова сможет надеть свои перья и трусить приклееным задом под фонограмму.

Пропагандистский телеграмм-канал Mash опубликовал фото, как Киркоров ходил развлекаться на концерт Мадонны. "Застали Бедросовича возле Madison Square Garden — там проходило шоу", - написали пропагандисты.

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Киркоров "страдает" на концерте Мадонны / Фото Mash

Киркоров "страдает" на концерте Мадонны / Фото Mash

Между тем, Главред выяснил, что сопровождал Киркорова все тот же Максим Ситник, эскортник из Донецка, а теперь "молодой дизайнер". Видимо, ради него престарелый Казанова Киркоров клеил себе новые филейные части и откачивал жирок.

Киркоров и его "новая пассия"? / Фото Mash

Однако как бы он не молодился, из-под кепки поп-короля предательски проступает плешь.

Киркоровская "пассия" Максим Ситник / Скриншот Instagram/ max.sitni

Напомним, ранее РосСМИ сообщили, что "любимая" Киркорова Максим, до знакомства со звездой работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером". Более того, Киркоров даже представил его во время презентации модной коллекции своего сына Мартина. "Нам активно помогал и еще один талантливый дизайнер Максим Ситник, он тоже представит свою коллекцию одежды на дне рождении Киркорова-младшего", - анонсировал тогда Киркоров своего подопечного.

Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.

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