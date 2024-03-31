Пасхальное чудо: онкобольной Чарльз впервые официально вышел к народу

Иммунитет британского монарха слаб из-за рака, но он все же пообщался со своими подданными после разрешения от врачей.

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Король Чарльз III появился на пасхальной службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III в связи с онкологическим заболеванием не может в полной мере исполнять свои обязанности. Он избегает публичных мероприятий, визитеров принимает во дворце, а к народу не выходит.

Такая изоляция монарха породила множество слухов про его здоровье, которые Чарльз разбил одним махом в воскресенье 31 марта в день католической Пасхи. По данным ВВС, сегодня Чарльз III совершил в честь праздника свой первый публичный выход после того, как узнал про свой диагноз.

Король вместе с семьей посетил пасхальную служба в часовне святого Георгия в Виндзоре, а затем пообщался с людьми, который собрались снаружи в надежде увидеть Чарльза. Он не разочаровал подданных и был очень любезным.

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Очевидцы отметили, что монарх держался очень бодро, выглядел счастливым и энергичным. Впрочем, чтобы его не утомлять, Букингемский дворец принял решение обойтись без пышных пасхальных мероприятий, и возвращать Чарльза III в свет очень осторожно и постепенно. Тем не менее его появление на публике было расценено, как хороший сигнал.

King Charles makes it to Easter Sunday service at St George’s Chapel, Windsor.

Doctors allowed it despite his reduced immunity during cancer treatment.

He arrived with Queen Camilla & other Royal Family members.

No William & Kate as they are away after her cancer announcement. pic.twitter.com/qLy7td9wP5 — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2024

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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