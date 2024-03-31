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Пасхальное чудо: онкобольной Чарльз впервые официально вышел к народу

Анна Подгорная
31 марта 2024, 23:16
Иммунитет британского монарха слаб из-за рака, но он все же пообщался со своими подданными после разрешения от врачей.
Чарльз III
Король Чарльз III появился на пасхальной службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III в связи с онкологическим заболеванием не может в полной мере исполнять свои обязанности. Он избегает публичных мероприятий, визитеров принимает во дворце, а к народу не выходит.

Такая изоляция монарха породила множество слухов про его здоровье, которые Чарльз разбил одним махом в воскресенье 31 марта в день католической Пасхи. По данным ВВС, сегодня Чарльз III совершил в честь праздника свой первый публичный выход после того, как узнал про свой диагноз.

Король вместе с семьей посетил пасхальную служба в часовне святого Георгия в Виндзоре, а затем пообщался с людьми, который собрались снаружи в надежде увидеть Чарльза. Он не разочаровал подданных и был очень любезным.

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Очевидцы отметили, что монарх держался очень бодро, выглядел счастливым и энергичным. Впрочем, чтобы его не утомлять, Букингемский дворец принял решение обойтись без пышных пасхальных мероприятий, и возвращать Чарльза III в свет очень осторожно и постепенно. Тем не менее его появление на публике было расценено, как хороший сигнал.

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Король Чарльз - последние новости по теме:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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