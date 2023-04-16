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"Пасха в травмпункте": сын Маши Ефросининой попал из-за нее в больницу

Анна Подгорная
16 апреля 2023, 19:46 обновлено 16 апреля, 19:47
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Ефросинина признается, что чуть не умерла на месте из-за плача своего 8-летнего сына, и теперь старается смириться со своей ролью в его травме.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина встретила Пасху с сыном в травмпункте - у мальчика сильный ожог / instagram.com/mashaefrosinina

Укаинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина на Пасху поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram эмоциональным постом о цикличности хорошего и плохого в ее жизни за более чем год полномасштабной войны. К такой эмоциональной откровенности ее подтолкнул несчастный случай, который произошел с ее сыном.

Ведущая везла его и свою маму в Варшаву, где те сейчас живут. Ехать планировали на поезде, но из-за переутомления Ефросинина была невнимательной, когда покупала билеты, и в итоге перепутала дату. К счастью, украинские женщины помогли ей - стали уступать места, чтобы ведущая с семьей успела добраться вовремя куда нужно.

Когда Маша уже расслабилась и стала немного успокаиваться, с ее сыном, 8-летним Александром, случилось несчастье. И в этом ведущая винит себя, хотя и старается хранить ментальное равновесие и смотреть на ситуацию объективно.

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"Начал парень развозить кофе по рядам в поезде, я беру себе горячий кофе, неаккуратно поворачиваюсь, и разливаю его на своего сына, на своего лучшего мужчину в моей жизни, моего маленького Сашу, на бедро. Теперь чувствую себя говном. Вчера я чуть не умерла, когда мой маленький воробушек плакал, когда я видела, какой ожог на его бедре", - с ужасом вспоминает Ефросинина.

Ее с сыном доставили в больницу, где врачи оказали мальчику первую помощь. Они оптимистичны в своих прогнозах, но Саше требуются регулярные перевязки, которые делает ему мама.

Ужасу и чувству вины из-за травмы сына ведущая противопоставляет добро людей, которые ей помогли справиться с этой жизненной ситуацией: "Ты встречаешь Пасху в травмпункте с сыном, у которого сильный ожог, а в этот момент подруги привозят тебе паски, находят врачей, а мама готовит твои любимые куриные котлетки с пюрешкой из детства, чтобы ты улыбнулась".

Александр Хромаев
Маша Ефросинина встретила Пасху с сыном в травмпункте - у мальчика сильный ожог / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела в своем максимальном весе - после рождения второй дочери она набрала рекордное количество килограммов.

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