Папины детки: Меган Маркл показала детей от принца Гарри

Арчи и Лилибет Сассекские унаследовали отличительную черту своего отца.

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Меган Маркл дети - как сейчас выглядят Арчи и Лилибет Сассекские / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Меган Маркл показала свежие фото с детьми

Арчи и Лилибет помогали маме в саду

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган - родители двоих детей. Принц Арчи Сассекский появился на свет в мае 2019 года, через год после свадьбы родителей. В июле 2020 года Меган пережила выкидыш, а уже несколько месяцев спустя стало известно о ее новой беременности. Принцесса Лилибет Сассекская родилась в июне 2021 года уже в США, после отказа ее родителей от королевских обязанностей в Великобритании.

Уход из британской королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри обосновывали желанием приватности для себя и своего потомства, однако, едва они оказались в США, пара активно начала работать над своей популярностью. В январе 2025 года герцогиня Сассекская возобновила свой блог (прежде она уже вела лайфстайл проект, который пришлось закрыть из-за брака с Гарри - прим. редактора), где время от времени стали появляться не только пресс-релизы ее новых шоу и рекламные интеграции, но и личные кадры.

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К примеру, на днях Маркл опубликовала серию фото с Арчи и Лилибет - дети помогали маме работать в ее розовом саду. "Воскресная любовь... с моими маленькими любимыми", - подписала снимки она.

Принц Гарри и его супруга продолжают скрывать лица своих детей, однако по фотографиям видно, что малыши заметно подросли, и унаследовали от отца рыжий цвет волос.

Меган Маркл дети - как сейчас выглядят Арчи и Лилибет Сассекские / instagram.com/meghan

Меган Маркл дети - как сейчас выглядят Арчи и Лилибет Сассекские / instagram.com/meghan

Меган Маркл дети - как сейчас выглядят Арчи и Лилибет Сассекские / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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