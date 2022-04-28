Панин покаялся перед Пугачевой или Галкиным

Алексей Панин решил публично извиниться / Instagram

Скандальный российский актер Алексей Панин решил публично попросить прощения у артиста Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачевой.

Стимулом для него стало высказывание российской пропагандистки Симоньян, которая в эфире телеканала "Россия-1" назвала Галкина геем, который "женился на пожилой женщине для обогащения".

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По словам Панина, которое он разместил на своем Телеграмм-канале, ему стыдно за свои слова. Поскольку конфликт был публичным, извинятся Панин решил также публично.

"Мне очень стыдно, что я когда-то позволил себе в адрес Максима сказать то, что я не должен был говорить. И в адрес Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна – великая женщина, и я не при каких условиях не имел права позволять себе такие слова... Мне очень стыдно, но у меня были на то основания. По крайней мере, тогда я так считал. Максим, как мне кажется, очень неудачно пошутил... Мне казалось, что Максим с его образованием и интеллектом не имел права падать до уровня этих хейтеров", – отметил актер.

Панин решил извиниться после высказывания Симоньян, которое возмутило актера. "Маргарита Симоньян – не буду говорить, что я думаю об это гражданке – публично облила грязью Максима Галкина. Вернее, она думала, что облила грязью Максима, а на самом деле облила грязью себя. Все это она сделала в эфире федерального канала в программе такого же персонажа Владимира Соловьева", – прокомментировал артист.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.