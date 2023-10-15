Память - только 3 минуты: тяжелобольной Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит

Брюс Уиллис перестал читать и почти не говорит, рассказал его друг создатель сериала "Детективное агентство "Лунный свет"" Гленн Гордон Кэрон.

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Как говорит его друг, память Брюса Уиллиса работает не больше 3 минут / коллаж фото ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер и продюсер Брюс Уиллис, который страдает от тяжелого мозгового недуга, перестал читать и почти не разговаривает. Об этом рассказал журналистам The New York Post его друг и создатель сериала "Детективное агентство "Лунный свет"" Гленн Гордон Кэрон.

Сценарист рассказал, что старается навещать актера хотя бы раз в месяц и старается проводить с ним как можно больше времени.

"Мне кажется, он помнит, кто я, лишь первые три минуты. Однако он почти не разговаривает. Раньше он читал книги запоем — но не хотел, чтобы люди знали об этом — а теперь совсем не читает. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он по-прежнему Брюс. Находясь рядом с ним, вы понимаете, что это прежний Брюс, и вы благодарны ему за то, что он рядом, но радости жизни больше нет. Если вы когда‑либо проводили время с Брюсом Уиллисом, вы знаете, что нет никого, кто бы любил жизнь больше него", — говорит Кэрон.

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Сценарист добавил, что еще совсем недавно Уиллис вставал каждое утро с радостью и старался жить полной жизнью, но теперь он будто бы смотрит на все, что его окружает, через плотно зашторенное окно.

Напомним, ранее в марте 2022 года стало известно, что легендарный голливудский актер Брюс Уиллис официально завершил актерскую карьеру. Как сообщила его семья, такое решение далось артисту с трудом, однако лобно-височная деменция, которую ему диагностировали год спустя, не позволяет ему как следует выполнять свою работу.

Эмма Хеминг, супруга актера, пытается всячески оберегать его. Она обратилась к папарацци, которые буквально преследуют Уиллиса, с просьбой уважать его приватность, и объяснила, как нужно общаться с людьми с его диагнозом.

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