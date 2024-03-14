Пальнул в того, кто играл оккупанта: актер-воин рассказал жутковатый случай

Известный украинский артист и звезда киевского театра Леси Украины, а ныне ‒ боец ВСУ Владимир Ращук ‒ сыграл одну из главных ролей в сериале-трагикомедии "Позывной "Тамада" для канала 2+2". В комментарии порталу ТСН он рассказал немного жутковатую историю со съемок.
"Психологически тяжело адаптироваться к съемочной площадке. В сериале есть сцена, когда у нас проходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься. Пожалуй, после нашей Победы еще больше буду любить актерство", —рассказал Ращук.
Владимир Ращук ‒ уроженец города Мариуполь, практически уничтоженного русскими оккупантами. Артист с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел добровольцем на фронт.
Кто такой Владимир Ращук?
Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".
Напомним, ранее актер и звезда исторического боевика "Довбуш" Алексей Гнатковский очень жестко выступил против поклонников русского языка и литературы.
Гнатковский назвал русский язык проклятым, а украинцев, толерантных к русскому, – больными "стокгольмским синдромом" [когда жертва проникается симпатией к своему мучителю ‒ Главред].
Ранее сообщалось о том, что младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк поделилась своими переживаниями про свою старшую сестру Антонину Паперную, с которой до войны и ее побега в Москву была очень близка.
Также молчание нарушил российский зять Ольги Сумской, актер Владимир Яглыч. Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".
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