Пальнул в того, кто играл оккупанта: актер-воин рассказал жутковатый случай

Украинский актер-воин Владимир Ращук рассказал, как он рефлекторно выстрелил в "оккупанта" на съемках военной трагикомедии "Позывной "Тамада".

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Актер-воин Владимир Ращук рассказал о жутковатом случае на съемках / коллаж Главред, фото канал "2+2"

Известный украинский артист и звезда киевского театра Леси Украины, а ныне ‒ боец ВСУ Владимир Ращук ‒ сыграл одну из главных ролей в сериале-трагикомедии "Позывной "Тамада" для канала 2+2". В комментарии порталу ТСН он рассказал немного жутковатую историю со съемок.

"Психологически тяжело адаптироваться к съемочной площадке. В сериале есть сцена, когда у нас проходит стрелковый контакт с орками и "Тамада" убирает одного из них. Но во время съемок я периферийным зрением увидел этого орка и рефлекторно выстрелил. Конечно, это были ненастоящие патроны, но режиссер остановил съемку, подошел ко мне переспросить, все ли ок. В такие моменты морально сложно, но я обожаю сниматься. Пожалуй, после нашей Победы еще больше буду любить актерство", —рассказал Ращук.

Владимир Ращук ‒ уроженец города Мариуполь, практически уничтоженного русскими оккупантами. Артист с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел добровольцем на фронт.

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Кто такой Владимир Ращук? Ращук Владимир Анатольевич (род. 11 октября 1987) - украинский театральный и киноактер, спортсмен и военнослужащий, командир 7-й роты 3-го Батальона "Свобода" в составе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж". Имеет звание "лейтенант", сообщает "Википедия".

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