Владимир Ращук / скриншоты из видео

Украинский актер (который много лет уже работает в киевском театре имени Леси Украинки) и уроженец Мариуполя Владимир Ращук после 24 февраля оставил сцену и пошел защищать Родину от русских оккупантов. Его историю рассказали в проекте "Непобедимые" в эфире канале "1+1".

Ращук получил позывной "Артист" и стал командиром роты в добровольческом соединении "Свобода". Сперва, весной, он участвовал в освобождении от российских оккупантов Киевской области, а затем отправился на Восток.

Ращук, с трудом сдерживая эмоции, вспомнил, как впервые разрыдался на передовой. Он вместе с побратимами участвовал в жестоких и кровавых боях за Северодонецк и Рубежное, в ходе которых погибло очень много бойцов.

"У нас контакт был каждую минуту. Это война пехоты с артиллерией. Всю ночь доставал парней. Под утро прихожу, сажусь, а у меня новая форма – мы же только приехали – полностью вся в крови. У меня было такое состояние [...]. Комбат смотрит на меня и говорит: "Не волнуйся, это кровь побратимов". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас это был шок. Ми реально с парнями сильно рыдали и понимали, что мы можем быть следующими. К этому невозможно привыкнуть", – рассказывает Ращук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боец Вооруженных сил Украины с позывным "Бугор" в одном из сражений с российскими оккупантами уничтожил сразу восемь единиц вражеской техники - танки, БТР и БМП.

"Оккупанты пытались осуществить наступление на позиции 80-й бригады. Выбить наших и зайти в Верхнекаменку. Как раз в тот день я вышел на позицию вместо собратьев. Тогда мне удалось уничтожить восемь целей подряд… В семь утра началось движение. Сначала уехал бронетранспортер, загруженный пехотой. Но из-за местности я его упустил из виду. Вместо этого поймал на прицел и уничтожил БМП. Нас начали бить артиллерией и "Градами", а когда перестали, я снова увидел БТР с пехотой. Вот я его и разнес. Ребята говорили, что тела российских оккупантов разлетались так, словно кто-то штаны разбрасывает", - рассказал боец.

До того Главред рассказывал, что украинский воин с позывным "Кот" уничтожил 2 танка и 3 БМП 2-го армейского корпуса ВС России.

Как сообщается, молодому украинскому танкисту всего 20 лет, но мужества не занимать. Тогда в бою были взяты пленные, значительное количество противника уничтожено.

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