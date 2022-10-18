Падчерица Потапа впервые показала своего мужа-мусульманина

Наталья Горовая втайне вышла замуж по обычаям ислама.
24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая связала себя узами брака с мужчиной ливанского происхождения.
Мама новоиспеченной супруги рассказала, что влюбленные были обручены в Ливане по мусульманскому обычаю. Впрочем, это было лишь своеобразной данью уважения корням мужа. Сама девушка ислам не принимала, а в Украине пара планирует также пройти обряд венчания.
Об этом рассказала Ирина Горовая, тогда как Наталья продолжает упорно молчать о своей личной жизни. "Прокололась" невеста лишь единожды.
На своей странице в Instagram Наталья выложила серию фотографий под заголовком "обожаю твою улыбку" - там были кадры дорогих сердцу мест и людей. На одном из снимков изображена сама девушка в объятиях своего супруга.
Лица мужчина не видно из-за страстных поцелуев Натальи. Однако это - первое появления зятя Горовой в публичном пространстве его жены.
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