"Озлобленное и вседозволенное": Кристина Орбакайте поставила россиян на место

Кристина Орбакайте призналась, что не реагирует на хейт в соцсетях.

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Кристина Орбакайте - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая уехала из страны-террориста РФ жить в США в начале полномасштабной войны в Украине, столкнулась с критикой, когда начала свою карьеру.

Как рассказала артистка пропагандистским журналистам в США, она не интересовалась тем, что о ней думают другие.

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"Когда я заявила о себе как певица, то, конечно же, столкнулась с критикой, с непониманием, с пародиями и т. д. Я это совершенно не замечала, мне это было неранимо, потому что я знала, чего я хочу, куда я иду и что мне это интересно", — отметила Орбакайте.

Сейчас же в соцсетях певицы можно увидеть много критики со стороны жителей страны-оккупанта РФ, ведь они не могут пережить, что Орбакайте уехала в США.

"Я игнорирую. Я не люблю перепалки. Ну, в крайнем случае у меня, бывает, накопится что-то, я раз в несколько лет что-то выскажу. Ну, куда от них? Никуда не денешься, такое время, очень озлобленное и вседозволенное", — заявила Кристина.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Отметим, недавно Кристина Орбакайте показала, как проводит время в Италии, но россиянам это не понравилось. Они начали писать, что артистка буквально "никому не нужна и скитается по миру".

А также Кристина Орбакайте сорвала аплодисменты своими словами о Примадонне. Во время концерта в Тель-Авиве певица обратилась к своей маме - легендарной певице Алле Пугачевой, после чего зал поддержал ее бурными аплодисментами.

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