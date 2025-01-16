В террористической Москв произошло очередное судебное заседание по делу о наследстве кинодеятеля Шукшина.

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Путинистка Шукшина никак не отвоюет наследство матери / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

Что случилось в суде на слушании дела Шукшиных

Что делят путинисты

Путинистка Мария Шукшина, которая "кинула" свою пожилую мать и родную сестру, продолжает публично ссориться со своей сестрой Ольгой.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, в террористической Москв произошло очередное судебное заседание по делу о наследстве кинодеятеля, на котором не обошлось без скандала. На нем присутствовала Лидия Федосеева-Шукшина, которая, как известно, в последние годы имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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"Дубленке моей лет сто. Я снималась в Польше — покупала там. Это какой год был? 1985-й. Так что, видите, я хорошо храню вещи. Здоровье мое? Видите, как тяжело хожу. Ножки болят. Вылечить не могу. Где бы такого врача найти, чтобы мне ножки вылечил?!" — пообщалась 86-летняя Лидия Николаевна с журналистами.

На заседании также была двоюродная сестра Федосеевой-Шукшиной Татьяну, которая полностью поддерживает сторону путинистки Марии Шукшиной и негативно относится к Ольге… "Я, думаешь, приехала это наследие делить? Я приехала посмотреть на эту овцу. Мы с Лидой никогда не расстаемся. Если нас не бьют по голове, мы всегда рядом. Все, без комментариев. Я такого даже предвидеть не могла", — говорит Шукшина.

Ольга Шукшина не стала комментировать наезд тети, но заявила, что родная сестра ободрала мать "как липку". "Квартиру забрали. Отцовские деньги забрали. Квартиру в Болгарии тоже — „мама, отпиши". Но сейчас, когда маме необходимы помощь и участие, нет этих людей", — говорит она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред уже писал о разборках и войнах за наследство в звездной семейке. Так, Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

Ранее Шукшина, которая поддерживает войну и убийства мирных украинцев, а также призывает россиян писать доносы на тех людей, которые слушают артистов, осудивших нападение России на Украину, лишилась нескольких квартир в центре Москвы.

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Кто такая Мария Шукшина Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая; заслуженная артистка РФ. По данным Википедии, старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и актера, кинорежиссера, писателя Василия Шукшина. Шукшина активно поддерживает нападение террористической России на Украину и призывает к оккупированию украинских территорий.

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