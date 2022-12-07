Отца Киркорова экстренно госпитализировали: что произошло

У артиста возникли проблемы с легкими, поэтому ему пришлось экстренно вызывать скорую помощь.

Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Отец одиозного и скандального певца Филиппа Киркорова Бедрос был экстренно госпитализирован.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, 90-летнему мужчине стало плохо. По одной из версий, у артиста есть подозрение на воспаление легких. Доктора пока не осмотрели, ничего не подтверждено.

На прошлой неделе отпраздновал юбилей большим концертом в Кремле, после ходил на премьеры фильмов и даже открытие катка. По сообщениям, у него пневматоракс (это скопление воздуха в плевральной полости, вызывающее проблемы с дыханием и кровообращением). Скорую вызвали домой, и врачи приняли решение отвезти в больницу, сообщил телеграмм-канал "Только никому".

Отметим, что отец Киркорова не отличается хорошим здоровьем и в свои 90 лет уже имеет множество диагнозов.