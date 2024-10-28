Остап Ступка вышел в свет с 23-летней возлюбленной

Кратко:
- 53-ий Международный кинофестиваль "Молодость" открылся в Киеве
- Остап Ступка вышел в свет с новой молодой подругой
В субботу, 26 октября, в киевском Доме кино состоялось открытие 53-его Международного кинофестиваля "Молодость" при поддержке 1+1 Україна и Київстар ТБ. Ведущими мероприятия стали звезды Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Егор Гордеев.
Культурное событие посетило множество гостей, связанных с миром кинематографа. К примеру, в первый день фестиваля вместе с новой возлюбленной с удовольствием позировал перед камерами и у фотозоны телеканала 1+1 Україна украинский актер театра, кино и дубляжа Остап Ступка, сообщает 1plus1.
Слухи про новый роман артиста с украинским театроведом Маргаритой Ткач стали появляться еще в сентябре, однако пара не спешит посвящать всех в подробности своих отношений.
На открытии "Молодости" они держались непринужденно, и охотно снимались вместе. Остап Ступка позировал в синем пиджаке с ярким карманным платком, клетчатой рубашке и темных брюках; Маргарита Ткач выбрала сдержанный макияж, зеленую блузу и вельветовые брюки цвета хаки.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред писал, что популярный украино-венесуэльский шоумен Амадор Лопес готовится стать отцом. Артист раскрыл подробности своей личной жизни сегодня.
Также звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения на фронте, и что думают про это специалисты, которые помогают ему восстанавливаться.
Читайте также:
- Звезда "Реванша" на кануне премьеры рассказала про отца-военного и верность
- Оля Цибульская забрала 9-летнего сына и покинула Украину: "Не побег, а реформа"
- С 11-летней дочерью Камалии случилась беда: "Чувствую, как сжимается мое сердце"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред