Остап Ступка вышел в свет с 23-летней возлюбленной

На фоне слухов про роман Ступка и Ткач не скрываются от камер прессы.

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Остап Ступка новости - Остап Ступка пришел с Маргаритой Ткач на открытие кинофестиваля / коллаж: Главред, фото: Facebook Остап Ступка

Кратко:

53-ий Международный кинофестиваль "Молодость" открылся в Киеве

Остап Ступка вышел в свет с новой молодой подругой

В субботу, 26 октября, в киевском Доме кино состоялось открытие 53-его Международного кинофестиваля "Молодость" при поддержке 1+1 Україна и Київстар ТБ. Ведущими мероприятия стали звезды Сніданку з 1+1 Людмила Барбир и Егор Гордеев.

Культурное событие посетило множество гостей, связанных с миром кинематографа. К примеру, в первый день фестиваля вместе с новой возлюбленной с удовольствием позировал перед камерами и у фотозоны телеканала 1+1 Україна украинский актер театра, кино и дубляжа Остап Ступка, сообщает 1plus1.

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Слухи про новый роман артиста с украинским театроведом Маргаритой Ткач стали появляться еще в сентябре, однако пара не спешит посвящать всех в подробности своих отношений.

На открытии "Молодости" они держались непринужденно, и охотно снимались вместе. Остап Ступка позировал в синем пиджаке с ярким карманным платком, клетчатой рубашке и темных брюках; Маргарита Ткач выбрала сдержанный макияж, зеленую блузу и вельветовые брюки цвета хаки.

Остап Ступка новости - Остап Ступка пришел с Маргаритой Ткач на открытие кинофестиваля / 1+1 Україна

Остап Ступка новости - Остап Ступка пришел с Маргаритой Ткач на открытие кинофестиваля / 1+1 Україна

Остап Ступка новости - Остап Ступка пришел с Маргаритой Ткач на открытие кинофестиваля / 1+1 Україна

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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