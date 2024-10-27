Популярный шоумен готовится стать отцом

Украино-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес очень тяжело переживал расставание со своей супругой Светланой Шпилевой в 2019 году. Пара была вместе 8 лет.
После развода шоумену стало трудно доверять людям, поэтому сейчас он одинок. Об этом Лопес рассказал в интервью для Люкс ФМ.
Впрочем, нерастраченная любовь дает о себе знать - артист мечтает стать отцом, и даже готов усыновить ребенка. К этому вопросу он относится ответственно, поэтому сперва он хочет обустроить семейное гнездышко и найти надежного партнера для воспитания будущего малыша.
"Желание до сих пор есть. Я готов. Во-первых, я хочу купить квартиру маме, чтобы у меня был мой дом, и хочу жену, которая будет любить меня и будет любить этого невероятного ребенка", - поделился Амадор.
Также он признался, что поддерживает отношения со Светланой. Сейчас у нее новая семья, в которой появились дети. Лопес рад за бывшую жену, но все же сожалеет, что в их паре не было общих малышей.
"Общаемся, когда есть потребность и я очень рад, что у нас хорошие отношения. Нечасто видимся, но общаемся. У нее очень красивые дети. Ревности не было, но мне очень обидно, что у нас не получилось родить общего ребенка. Я всегда буду радоваться за нее", - признался Амадор Лопес.
Кто такой Амадор Лопес?
Амадор Хосе Лопес Родригес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги. В 2006 создал студию латиноамериканских танцев в Киеве и шоу-балет "Rumbero's", который работал с известными звездами эстрады Украины. Сотрудничал с шоу "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", Майданс- 2 и "Фабрика звезд", сообщает Википедия. В феврале 2022 года стал гражданином Украины.
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