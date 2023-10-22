Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

Navka показала, как выглядит ее лицо после жуткого падения.

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Navka разбила лицо после съемок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navka.ua

Украинская певица Navka (настоящее имя - Марина Тимофийчук) отправилась в Одессу на съемки мюзикла "Меч єдиності", продюсером которого она является. Артистка призналась, что это - сложная работа. Из-за переутомления с ней, вероятно, и случилось несчастье.

Навка на своей странице в Instagram рассказала, что после очередного дня съемок она упала в обморок. Падение оказалось настолько неудачным, что Тимофийчук приземлилась зубами на камень.

В результате передними зубами она распорола себе губу, а три из них и вовсе раскрошились и выпали. "Через час рыданий, полных ладоней крови, и полного рта зубов, которые плавали среди крови, - никто так и не выполнил моей просьбы и не разбудил меня, а ведь я так надеялась, что это только сон. Но этот ужас оказался реальностью…", - вспоминает Навка.

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Она рассказала, что ее отвезли в больницу, где сперва неаккуратно зашили губу - в ране остались обломки ее зубов. Такая халатность дежурных врачей возмутила Навку до глубины души.

К счастью, повторная процедура в другой клинике исправила эту ошибку, и сейчас Марина идет на поправку, а рану на губе даже удается замаскировать косметикой.

Navka разбила лицо после съемок / коллаж: Главред, фото: instagram.com/navka.ua

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