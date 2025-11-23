Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Вкратце:
- Наталья Могилевская скрывает, заключила ли она официальный брак с возлюбленным
- На недавнем интервью звезда засветила кольцо
Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны встретила свою любовь - уже около трех лет она строит отношения с мужчиной по имени Валентин. Пара вместе воспитывает двоих дочерей, однако до сих пор не известно, состоит ли артистка в официальном браке.
На вопросы о свадьбе Могилевская прежде отвечала уклончиво. Однако недавно Наталья все же оставила поклонникам весьма красноречивый намек на замужество.
На интервью для Люкс ФМ певица пришла с кольцом на безымянном пальце правой руки. Является ли украшение чем-то большим, чем просто аксессуар, Наталья Могилевская обсуждать не стала.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская тренер и наставница проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская закрутила новый роман с мужчиной, которого считает особенным.
Также Дмитрий Гордон высказался о разводе. Он оценил свой третий брак с Алесей Бацман, который журналисты заключили в 2011 году. За это время у них появилось трое совместных детей.
Читайте также:
- Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде
- "Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военным
- Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред