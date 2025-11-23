Особенное украшение: Могилевская заинтриговала кольцом на безымянном пальце

Наталья Могилевская спровоцировала слухи о помолвке.

Наталья Могилевская сейчас - певица показала кольцо на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

Наталья Могилевская скрывает, заключила ли она официальный брак с возлюбленным

На недавнем интервью звезда засветила кольцо

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская в начале полномасштабной войны встретила свою любовь - уже около трех лет она строит отношения с мужчиной по имени Валентин. Пара вместе воспитывает двоих дочерей, однако до сих пор не известно, состоит ли артистка в официальном браке.

На вопросы о свадьбе Могилевская прежде отвечала уклончиво. Однако недавно Наталья все же оставила поклонникам весьма красноречивый намек на замужество.

На интервью для Люкс ФМ певица пришла с кольцом на безымянном пальце правой руки. Является ли украшение чем-то большим, чем просто аксессуар, Наталья Могилевская обсуждать не стала.

Наталья Могилевская сейчас - певица показала кольцо на безымянном пальце / Скриншот YouTube

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

