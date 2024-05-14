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Осадчая рассказала, что делает, чтобы не поправляться и сколько набрала кг

Алена Кюпели
14 мая 2024, 15:59
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Ведущая Катя Осадчая является матерью троих сыновей.
Осадчая, косметика
Катя Осадчая и ее план выглядеть на все 100 / коллаж Главред, фото

Украинская ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая в своем блоге в Instagram написала, что набрала несколько лишних килограмм и рассказала, как борется с ними.

40-летняя звезда призналась, что имеет несколько лишних кило, от которых планирует избавиться менее чем за три недели.

То есть уже к лету Осадчая планирует сбросить 2 кг, подтянуть рабочие вопросы, дочитать начатые книги , не съесть себя, не забыть о здоровье и "успеть все".

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Катя Осадчая поделилась своим планом и рассказала, что ест
Катя Осадчая поделилась своим планом и рассказала, что ест / Скриншот Instagram/kosadcha
Катя Осадчая поделилась своим планом и рассказала, что ест
Катя Осадчая поделилась своим планом и рассказала, что ест / Скриншот Instagram/kosadcha

Осадчая рассказала, что после 15:00 не ест сахара. Ведущая придерживается раздельного питания, не пьет и пьет много воды.

Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

"Не помню времени, когда я была довольна своей фигурой. Поэтому всегда слежу за тем, что им. Чтобы не расплываться, а если надо, то и возвращаться в форму, то ни одного сахара после 15:00, сюда входят и фрукты. Только раздельное питание (углеводы отдельно от белков, а на человеческом языке – каша отдельно, котлета отдельно, но все можно с салатом. Хлеба – нет, много воды", - поделилась она.

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Напомним, ранее Катя Осадчая рассказала, как поддерживает свое телов стройном состоянии ‒ для своих подписчиков в социальной сети Instagram. Она призналась, что в первую очередь, следит за питанием. К тому же, говорит Осадчая, телеведущей у нее хорошая генетика, которая помогла ей не поправляться после трех родов.

Напомним, недавно Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

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Катя Осадчая новости шоу бизнеса
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