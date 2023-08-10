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Осадчая показала первые селфи младшего сына

Алена Кюпели
10 августа 2023, 16:45
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Катя Осадчая поделилась радостным и в то же время, шкодным событием, из жизни младшего сына.
Катя Осадчая поделилась смешным фото
Катя Осадчая поделилась смешным фото / Коллаж Главред, фото Instagtam/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась смешным моментом.

Ее младший сын Данил Горбунов, видимо играя с маминым телефоном, наделал свои первые селфи. Телеведущая поделилась соответствующими кадрами на своей странице в Instagram.

"Первые селфи. Данил Горбунов", - подписала фото она.

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Первые салфи сына Осадчей и Горбунова
Первые селфи сына Осадчей и Горбунова / Instagram/kosadcha

Отметим, ранее появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.

Ранее она также рассказала, что в детстве ей не нравилось ее имя, и она просила родителей, чтобы ее переименовали в Оксану. Очевидно, что детским уговорам никто не поддался.

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