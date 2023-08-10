Осадчая показала первые селфи младшего сына

Катя Осадчая поделилась радостным и в то же время, шкодным событием, из жизни младшего сына.
Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая поделилась смешным моментом.
Ее младший сын Данил Горбунов, видимо играя с маминым телефоном, наделал свои первые селфи. Телеведущая поделилась соответствующими кадрами на своей странице в Instagram.
"Первые селфи. Данил Горбунов", - подписала фото она.
видео дня
Отметим, ранее появились слухи о том, что Катя Осадчая якобы беременна четвертым ребенком. Ведущая решила опровергнуть их и поделилась свежим фото, где нет и намека на беременный живот.
Ранее она также рассказала, что в детстве ей не нравилось ее имя, и она просила родителей, чтобы ее переименовали в Оксану. Очевидно, что детским уговорам никто не поддался.
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